سد الموصل يعلن اطلاقات جديدة للمياه ويحذر

اعلنت ادارة سد الموصل يوم الجمعة عن البدء بأطلاق تصاريف جديدة للمياه، محذرا السكان من ممارسة أي ناشط قرب نهر دجلة.

وقالت الادارة في بيان اليوم، انها شرعت بأطلاق تصاريف اضافيه من سد الموصل حسب التوجيه الصادر من مدير سد الموصل.

واوضح البيان ان الاطلاق سيصبح ٢٢٥٠ م٣ \ثا بدلا من٢٠٠٠ م٣ \ثا مما يضيف زيادة في ارتفاع المنسوب ٣٠ سم، داعيا الى اخذ الحيطة والحذر من اي نشاط على ضفاف النهر.

ونفت ادارة سد الموصل في بيان يوم الخميس وجود مخاطر تهدد سلامة السد، مشيرة الى ان “السد جيد جداً ولا توجد أية مؤشرات سلبية إلى حد الأن والوضع طبيعي جداً وان اطلاقات المياه هي نتيجة ورود كميات كبيرة جداً من تركيا”.