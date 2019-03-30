عدنان: وقعت على كشوفات فانكوفر من اجل اللعب بصورة مستمرة

تحدث لاعب المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الكندي خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال عدنان في تصريح للموقع الرسمي للنادي إن “نادي فانكوفر من الفرق الكبيرة ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، سعيد للتواجد هنا واتطلع للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الاميركي MLS”.واوضح “اتيت إلى هنا للعب كرة القدم، انا هنا لمساعدة الفريق والفريق سيساعدني في اللحظة، الجميع يبذلون ما بوسعهم لتقديم الافضل هنا”.واضاف “حين تأتي من دوري كبير مثل الايطالي، ستكون امام مسؤولية لتقديم مستويات كبيرة”، مبيناً أن “الدوري الاميركي يعد من ضمن الدوريات الاقوى في العالم والعديد من اللاعبين الكبار ينضمون اليه”.وتابع أن “الجميع رائعون هنا سواء اللاعبين او الكادر التدريبي، نعم انا هنا منذ يومين، لكني اشعر بأني اعرفهم منذ زمن بعيد، اعرف بعض اللاعبين ومن الجيد انهم يتحدثون الايطالية”.واتم عدنان حديثه بالقول، “بعد التدريب ليومين اصبحت افصل الان، رحلتي كانت شاقة، اتيت من مدن مختلفة واستغرقت الرحلة 9 ساعات”، موضحاً بالقول، “الاسبوع الماضي لم اجر التدريبات بسبب الانشغال باصدار تأشيرة الدخول”.يذكر ان عدنان انضم لصفوف فانكوفر لتمثيل الفريق حتى حزيران المقبل، وخاض اولى وحداته التدريبية مع الفريق اول امس الثلاثاء.