فكرة الحرية وفلسفة الأخلاق

* د. رضا العطار

قبل ان نناقش مشكلة الحرية نطرح السؤالين التاليين :

1 – من هو الانسان الحر ؟

2 – وما هي طبيعة حريته ؟

والجواب على السؤال الاول هو عندما تكون افعال الانسان واختياراته حرة، اما الجواب على السؤال الثاني فيتوقف على النظرية الفلسفية التي نتبناها عن طبيعة هذه الحرية.

فإذا كان الشخص المعني من القائلين بمبدأ الحتمية فإنه يؤول طبيعة الحرية التي تتصف بها افعال الانسان على نحو يختلف عن تأويل القائلين بمبدأ اللاحتمية. لذلك يتوجب علينا ان نعالج هذا البحث بتمحيص في اطار هاتين النظريتين تمحيصا دقيقا.

يقول مبدأ الحتمية ان كل حدث يرتبط بحدث لاحق عليه، بحيث اذا وقع الاول وجب وقوع الثاني.

اما مبدأ اللاحتمية فيقول بوجوب احداث في الكون تخالف المبدأ المذكور. وليس من الضروري ان نشغل انفسنا في تحديد ماهية العلاقة. ولا اجد داعيا لان نتحيز في هذا البحث لاحد هذه الأراء.

ففعل الاختيار فعل تلقائي لم ينتج عن اسباب موجبة ولم يتأثر لا بالزام الماضي ولا بالحاح المستقبل، حيث ان الحرية تعني لبعض المفكرين انعدام العلاقة السببية بين الفعل الحر وبين بواعث الذات الفاعلة ودوافعها وميولها وتصوراتها. نستنتج من ذلك :

1 – ان نقيض الحرية بالنسبة لمبدأ اللاحتمية هو الضرورة السببية التي يقول البعض انها تربط جميع الاحداث، بما فيها افعال الانسان واختياراته.

2 – ان فكرة الحرية فكرة عامة قابلة للتأويل والتفسير وفقا لنظريات فلسفية مختلفة ومتناقضة حول مدى شمول قانون السببية في الكون.

والان ننتقل الى مثال واقعي، نأمل منه ان يزيد موضوعنا وضوحا.

نفترض ان شخصا هاجم سعيدا، ثم رفعه وقذفه من نافذة الطابق الثالث الى الارض. لاشك ان ما حدث لسعيد كان خارجا عن ارادته، ومفروضا فرضا، ولكن لنفترض من جهة اخرى ان سعيدا اضطر الى القفز من النافذة نفسها بسبب حريق شبّ في البناء الذي يقطنه، هل نعتبر فعله فعلا حرا ؟ – – يجيب اصحاب مبدأ الحتمية بالايجاب.

ولا شك ان البعض سيعترض على هذا الجواب، بقولهم ان ظروفا قاهرة هي التي ارغمت سعيد على القفز من هذا الارتفاع فكيف نعتبر فعله فعلا حرا ؟

غير ان سعيدا كان يواجه اختيارا صعبا بين احتمالين سيئين : فإما ان يموت حرقا واما ان يقفز من علو شاهق معرضا نفسه للموت. وبما ان اختياره للاحتمال الثاني جاء منسجما مع ارادته، فإن فعله يجب ان يعتبر فعل حر الذي جاء تعبيرا عن مشيئته التي نفذها دون ان يصطدم بعائق خارجي يحد من (حريته)

ان صعوبة الوضع الذي كان فيه سعيد وعلمه بانه كيفما اختار، لن تكون العواقب سليمة، لا يعني ان اختياره لم يكن اختيارا حرا لان الاختيار الحر هو الذي يعبر عن مشيئة صاحبه وميوله لحظة الاختيار.

نستنتج إذن انه حين فضل سعيد ان يقفز من الطابق الثالث عوضا عن ان يموت حرقا كان اختياره حرا مع العلم انه ما كان ليختار ذلك لو وُجد في ظروف افضل.

يميز بعض الناس في هذه الحياة بين الاشياء التي يقدرها بمقياس الفوائد والحسنات التي يجني منها وبين الاشياء التي يقدرها لاعتقاده بان لها قيمة ذاتية، بغض النظر عن الواجب والمسؤولية وموضوع العقاب والثواب.

لا شك عندي ان كل انسان يميز بين الافعال التي يقوم بها لتحقيق رغباته ومشيئته وميوله والافعال التي يقوم بها لانه يعتبرها واجبات اخلاقية بغض النظر عن مشاعره وميوله الحاضرة نحوها. في الواقع اننا نعرف تماما ان القيام بالواجب كثيرا ما يصطدم بميولنا ومشاعرنا ورغباتنا الحاضرة لانه يتطلب منا ان نسير باتجاه معاكس لها، ان نداء الواجب ينبهنا الى اعتبارات هامة كاد ان يطويها النسيان، من جراء تغاضينا و انغماسنا في مقتضيات اللحظة الحاضرة.

مقتبس من كتاب دراسات في الفلسفة الغربية لمؤلفه صادق جلال العظم.