فيدرر يعود إلى الملاعب الترابية من بوابة دورة مدريد

يعود النجم السويسري روجيه فيدرر إلى خوض دورات على ملاعب ترابية استعدادا لمشاركته في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من خلال مشاركته في دورة مدريد الدولية التي تنطلق في الثالث من أيار/مايو المقبل.وخاض السويسري المخضرم (37 عاما) الدورة الإسبانية التي توج بلقبها ثلاث مرات، للمرة الأخيرة عام 2015 عندما شارك للمرة الأخيرة في رولان غاروس أيضا.وغاب فيدرر عن الملاعب الترابية في السنتين الأخيرتين لكي يكون على أتم الاستعداد لخوض بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية، لكنه صرّح بعد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أنه سيعود إلى المنافسة على الملاعب الترابية.

وتشهد دورة مدريد مشاركة أبرز نجوم اللعبة في مقدمتهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الإسباني رافاييل نادال والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي كما أعلن المنظمون.