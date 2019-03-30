كتلة كوردستانية منسحبة: البرلمان شرع ببداية سيئة وتعديل قانون رئاسة الاقليم قد مضى

وصفت كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية يوم السبت اتمام القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان وتفعيل منصبه بأنه “بداية سيئة” لرئاسة الاقليم، معلنا ان المشروع المقدم من قبل 68 عضوا قد مضى وستتم المصادقة عليه.

وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في برلمان كوردستان مع اعضاء كتلته، “كما هو معلوم ان جلسة اليوم كانت مخصصة لتعديل وتفعيل قانون رئاسة الاقليم وكان لدينا نقطة نظام وانتقدنا تقديم الطلب للقراءة الاولى على مشروع القانون واقطعنا من الجلسة”.

واضاف ان كتلة الجماعة كان لديها مشروع قانون بشان تعديل رئاسة الاقليم، وقد قدمناه يوم 26 الى اللجنة القانونية فلم يتم اعتماده وتم اعتماد المشروع المقدم من كتلة الديمقراطي الكوردستاني وحلفائه، مشيرا الى ان مشرع قانون كتلة الجماعة الاسلامية “يراعي و التوافق والتوازن، ومصالح اقليم كوردستان”.

وتابع ان “عرض القانون للقراءة الاولى بداية غير جيدة وسيئة من قبل، لاتفاى الى ان كتلتهم لا تؤيد القانون ورغم ذلك سيمضي وتتم المصادقة عليه”.