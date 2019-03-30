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كتل تنسحب من جلسة برلمان كوردستان وعرض قانون رئاسة الاقليم ورفع الجلسة

انسحبت ثلاث كتل برلمانية من جلسة برلمان اقليم كوردستان احتجاجا على عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم.

وقال مصدر برلماني ان كتل الاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية، وكتلة حراك الجيل الجديد قد انسحبت من الجلسة بعد ان طلبت هيئة رئاسة البرلمان عرض ذلك القانون للقراءة الاولى.

واضاف المصدر ان مشروع القانون تم عرض على الرئاسة فعلا واصبح على جدول الاعمال، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة قررت رفع الجلسة بعد عرض المشروع وقراءته قراءة اولى.

وكانت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان قد رفضت خلال الجلسة مطالبات تلك الكتل بتأجيل عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم المقدم من قبل 68 برلمانيا.

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