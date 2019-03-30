كركوك تعلن الاستنفار لمواجهة احتمالات فيضانات

اعلنت محافظة كركوك استنفار كافة الجهود لمواجهة ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب بعد زيادة اطلاقات سد دوكان بمعدل 400 متر مكعب بالثانية واثرها على ضفاف نهر الزاب في ناحية التون كوبري وقضاء الدبس ومناطق وادي النفط وناحية الزاب.

جاء ذلك عقب اجتماع لخلية الأزمة الخدمية والأمنية.

ووجه محافظ كركوك وكالة بتهيئة كافة متطلبات، مواجهة أي طارئ من خلال العمل بجهد أمني وعسكري وخدمي مشترك بالمناطق المتوقعه قرب ضفاف نهر الزاب وتهيئة الكوادر والأليات والجهد البشري الساند في التواجد الفوري، واصدار مواقف موحدة وتصريحات لوسائل الأعلام التي تطمأن مواطني كركوك.

وفي مؤتمر صحفي مشترك تحدث اكد الجبوري، “اجتمعنا اليوم لأجل تدارك خطر الفيضانات من خلال خلية عمل لمديري الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية والتي جاءت عقب برقية اشارت باحتمال وقوع فيضانات متوقعة يومي 30 و31 من الشهر الجاري وحسب توقعات الأنواء الجوية”.

وقال “حددنا جهد الدوائر والية استخدامها في مناطق تمتد على مرور عمود نهر الزاب من ناحية التون كوبري وعبر الدبس ونناحية الزاب وضفاف دلة وصولا للفتحة”.

وبين ان “الجهد يشمل القوات الأمنية وجميع الدوائر وهدفنا هو الحيطة وتهيئة كافة المستلزمات لما متوقع عقب زيادة اطلاقات سد دوكان بمعدل 400 متر مكعب بالثانية، ونطمأن مواطني كركوك ان نهر الزاب لديه قدر استيعاب اكبر مما يطلق من سد دوكان وهدفنا هو الأستجابة السرعية والتواجد بالميدان، داعيا الجهات الأتحادية لتخصيص مبلغ طارىء بهدف ضمان توفير مستلزمات واحتياجات دوائر الموارد المائية والدفاع المدني والبلديات.