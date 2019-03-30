ما هي عقوبة الجاسوس العراقي في القانون السويدي؟

إيهاب مقبل

بحسب وسائل الإعلام الغربية فإن الجاسوس العراقي الذي القت القبض عليه الإستخبارات السويدية في الثامن والعشرين من فبراير شباط الماضي يدعى “رغدان فالح محمد الحريشاوي الخزعلي”، ويقطن في فيله بمدينة تيبي شمالي مقاطعة ستوكهولم. وتشتبه الإستخبارات السويدية والنيابة العامة في مكتب الأمن القومي في قيام الخزعلي -45 عامًا- بالتجسس على أعضاء جماعة حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز الإيرانية المعارضة.

وقضت محكمة ستوكهولم المحلية بضرورة وضع رغدان الحريشاوي الخزعلي رهن الاحتجاز للاشتباه في قيامه “بنشاطات مخابراتية غير قانونية خطيرة ضد فرد”. ويقول المدعي العام هانز يورغن هانستروم بان هناك خطرًا في انحرافه وخطرًا في إمكانية إزالة الأدلة.

وتشير أصابع الاتهام إلى تورط رغدان الخزعلي بالتجسس لصالح قيس الحريشاوي الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية المدعومة من الإستخبارات الإيرانية بنحو خمسة ملايين دولار في كل شهر. والخزعلي متزوج وعائلته تقطن في العراق ويعمل كمراسل لصحيفة يورو تايمز في ستوكهولم بحسب وسائل الإعلام الغربية.