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محافظة في اقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي الاحد خشية الامطار والفيضانات

اعلنت المديرية العامة لتربية السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد عطلة رسمية من اجل المحافظة على حياة الطلبة والمدرسين بعد تحذير الانواء الجوية من سقوط امطار غزيرة وفيضانات تجتاح المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية انه وفقا لتوقعات مديرية الانواء الجوية في المحافظة فقد تم ابلاغ المديرية بسقوط موجة امطار غزيرة وفيضانات ستجتاح محافظة السليمانية.

واضاف البيان انه من اجل سلامة حياة الطلبة فقد قررت المديرية عد يوم الاحد 31 اذار عطلة رسمية في جميع الاوساط التعليمية في حدود المديرية العامة لتربية السليمانية.

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