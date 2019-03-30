مدير المكتب الاعلامي لسفارة دولة فلسطين في العراق فؤاد حجو يعلن دخوله المذهب الجعفري

نشرت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تويتر اعلان تشيوع مدير مكتب الاعلامي لسفارة دولة فلسطين فؤاد حجو واشار واشارت المصادر ان فؤاد حجو مدير اعلام السفارة الفلسطينية اعلن دخوله للمذهب الجعفري واعلان براءته من المذهب الذي كان يؤومن به . واضافت المصادر في تصريح لفؤاد حجو : انني بعد ان توليت مسؤوليتي كمدير اعلام السفارة الفلسطينية في العراق قمت بزيارات عديدة للمراقد الشيعية فاخذني الفضول بأن ادرس هذا المذهب وبعد لقائي بعدد من الشيوخ والسادة عرفت أن المذهب الجعفري هو من المذاهب الاسلامية الصحيح وان ولاية امير المؤمنين للامام علي اخذت منه بالقوة .

وتقول المصادر ان هذا الاعلان كان في مدينة الكاظمية اليوم وامام الجماهير الحاضرة باحدى الحسينيات المطلة للامام الكاظم