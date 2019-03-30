Posted on by

مدير المكتب الاعلامي لسفارة دولة فلسطين في العراق فؤاد حجو يعلن دخوله المذهب الجعفري

نشرت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تويتر اعلان تشيوع مدير مكتب الاعلامي لسفارة دولة فلسطين فؤاد حجو واشار واشارت المصادر ان فؤاد حجو مدير اعلام السفارة الفلسطينية اعلن دخوله للمذهب الجعفري واعلان براءته من المذهب الذي كان يؤومن به . واضافت المصادر في تصريح لفؤاد حجو : انني بعد ان توليت مسؤوليتي كمدير اعلام السفارة الفلسطينية في العراق قمت بزيارات عديدة للمراقد الشيعية فاخذني الفضول بأن ادرس هذا المذهب وبعد لقائي بعدد من الشيوخ والسادة عرفت أن المذهب الجعفري هو من المذاهب الاسلامية الصحيح وان ولاية امير المؤمنين للامام علي اخذت منه بالقوة .
وتقول المصادر ان هذا الاعلان كان في مدينة الكاظمية اليوم وامام الجماهير الحاضرة باحدى الحسينيات المطلة للامام الكاظم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close