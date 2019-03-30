مقربون من “الحاج” “يبذلون جهدا” لزيارة الاسد لبغداد.. ومسؤولان عراقيا متحفظان

قال مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الجمعة، إنّ أطرافاً وشخصيات سياسية عراقية مقرّبة من إيران، تبذل جهوداً، منذ أيام، بهدف ترتيب زيارة لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى بغداد، خلال الشهرين المقبلين.

ويتحفظ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح، على ترتيب الزيارة، لاعتبارات مختلفة؛ من بينها مراعاة الولايات المتحدة، والتخوّف من أن تترجم الزيارة على أنّها ترسيخ لمحور طهران بالمنطقة حالياً ضد المصالح الأميركية، ما قد يُعتبر اصطفافاً للعراق مع محور دون آخر.

ويأتي ذلك بعد تسريبات وتقارير لوسائل إعلام محلية عراقية، بعضها مقرّبة من “الحشد الشعبي”، نقلت فيه عن مصادر لم تسمها قولها إنّ مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس “هيئة الحشد الشعبي” فالح الفياض، يقوم بترتيب زيارة للأسد إلى بغداد، خلال الشهرين المقبلين.

إلا ان صحيفة “العربي الجديد” القطرية، نقلت عن مصدر إنّ أطرافاً “مقرّبة من إيران والحاج سليماني”، بحسب تعبيره في إشارة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تقوم بتهيئة الأجواء لزيارة الأسد إلى العراق، على رأس وفد.

وكشف أنّ “هناك رفضاً من قوى مدنية وليبرالية، وأخرى عربية سنية وكردية، للزيارة، وهو سبب إضافي لتحفّظ عبد المهدي على القبول بتوجيه دعوة للأسد، وكذلك تحفظ صالح عليها”، مستدركاً بالقول: “لكن الموضوع الرئيس يتعلّق بتفسيرات الزيارة في حال تمّت، والرسائل التي ستوصلها الحكومة العراقية للمحيط العربي وللولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي ككل، خاصة وأنّ الحكومة الحالية تحاول أن تظهر أنّها لا تصطف مع أي محور في المنطقة”.

وأشار المسؤول إلى أنّ أطرافاً سياسية في تحالف “الفتح” المقرّب من طهران، طرحت فكرة تأجيل الحديث عن موضوع الزيارة إلى حين بت جامعة الدول العربية في مقعد سورية فيها، وإعادته إلى النظام من عدمه، “حيث سيكون ذلك، في حال أعادته الجامعة، غطاءً لهذه الزيارة”، بحسب المسؤول.

ويأتي ذلك في ظل عودة نشطة للعلاقات بين حكومة عبد المهدي، ونظام الأسد، إذ شهدت العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الحالي، اجتماعاً ضم رؤساء أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، مع نظيره الإيراني محمد باقري، ووزير دفاع نظام الأسد علي عبد الله أيوب، جرى خلاله على مدى يومين، بحث ما وصفه البيان الختامي للمسؤولين الثلاثة “التعاون الأمني، وملف الحدود بين العراق وسورية”.