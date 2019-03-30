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منطقة سهل اربيل تعطل الدوام الرسمي

اعلنت مديرية تربية قضاء سهل اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد خشية حدوث فيضانات في المنطقة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه “نحيط جميع المدارس في حدود المديرية علما بان غدا الاحد المصادف 31/3/2019 عطلة رسمية حفظا على ارواح الطلبة والمدرسين بسبب احتمالية حدوث فيضانات بحسب توقعات مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

وقضاء “سهل اربيل” والذي يسمى سابقا بقضاء “بنصلاوة”، يتألف من ثلاث نواحٍ هي قوشتبة و كسنزان و دارتو مع 145 قرية ويبعد عن مركز مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان مسافة 7 كم.

ويقع القضاء في منطقة سهلية واسعة ويحيط بالقسم الشرقي منه مجموعة من التلال والوديان .

وانضمت محافظة حلبجة وادارتا كرميان ورابرين باقليم كوردستان يوم السبت الى محافظة السليمانية بإعلانها غدا الاحد عطلة لجميع الاوساط التربوية بسبب المخاوف من الفيضانات والسيول بعد تحذيرات الانواء الجوية من موجة امطار غزيرة الليلة.

كما ابلغت مديرية تربية كوبسنجق جميع الاوساط الدراسية بان يوم غد الاحد عطلة لجميع المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية وموجة الامطار الغزيرة في العديد من المناطق.

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