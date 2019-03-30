موجة تجتاح مدن اقليم كوردستان وتحذيرات من كارثة

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان عن نسب الامطار المتساقطة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فيما حذر قسم التنبؤ الجوي في مطار السليمانية الدولي من حدوث فيضانات وكوارث طبيعية.

وقالت المديرية في بيان ان محافظة السليمانية تصدرت محافظات الاقليم في كميات الامطار التي هطلت وبنسبة بلغت 1011.6 ملم.

واشارت المديرية الى ان نسب الامطار في مدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

اربيل 1.4، السليمانية 0.2 ملم، دهوك 0.7 ملم، حلبجة 8.2 ملم، سوران 2.6 ملم، خبات 4 ملم، حاجي عمران 0.8 ملم، جمجمال 1.3 ملم، دوكان 0.5 ملم، دربنديخان 11.8 ملم، كلار 7.4 ملم، زاخو 4.7 ملم، كاني ماسي 8.2 ملم، دينارتة 4.8 ملم، طويلة 8.3 ملم، وسيروان 8.5 ملم.

واضافت ان محافظة السليمانية تصدرت محافظات الاقليم في نسب الامطار التي هطلت بنسبة بلغت 1011.6 ملم، تلتها محافظة دهوك بنسبة 912.4 ملم، ومن ثم محافظات حلبجة، اربيل، وكركوك ، بنسب 904.7 ملم، 724.3 ملم، و401.2 ملم على التوالي.

من جانبه حذر قسم التنبؤ الجوي في مطار السليمانية الدولي من حدوث فيضانات هائلة قد تتبعها كوراث طبيعية، نتيجة غزارة الامطار التي ستهطل في مدن الاقليم.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي في بيان ان قسم التنبؤ الجوي في المطار، رجح هطول امطار غزيرة على مدن ومحافظات الاقليم خلال الاسبوع المقبل.

وتوقع محمد، ان تهطل الامطار وبشكل غزير وتساقط البَرَد، نتيجة منخفضين جويين قادمين من البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية، بدءاً من يومي الأحد والاثنين المقبلين، محذرا من حدوث الفيضانات وكذلك حدوث كوراث طبيعية بعد تلك الامطار، لافتا الى ان تأثيرات الامطار ستنتج عنها فيضانات لا تقل عن الفيضانات التي حدث خلال الايام المنصرمة.

ودعا مسؤول اعلام مطار السليمانية، في بيانه، الجهات الحكومية في اقليم كوردستان والسليمانية، الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفيضانات ودرء مخاطر الكوراث الطبيعية في حال حدوثها.