Posted on by

موجتان جديدتان تضربان اقليم كوردستان والسليمانية تتصدر نسب الامطار

اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تعرض مناطق اقليم كوردستان لموجتين جديدتين من الامطار والثلوج.

وقالت دائرة الانواء الجوية في بيان لها ان مناطق اقليم كوردستان ستتعرض لموجة جديدة من الامطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين.

واضاف البيان كما ستشهد المناطق الجبلية والحدودية هطول موجة جديدة من الثلوج خلال اليومين المقبلين.

واشار البيان الى ان نسبة الامطار في محافظات اقليم كوردستان خلال الموسم الحالي كانت مرتفعة جدا وبلغت:

اربيل 724.3ملم

السليمانية 1101.6ملم

دهوك 912.4ملم

كركوك 401.2ملم

حلبجة 904.7ملم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close