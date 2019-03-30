موجتان جديدتان تضربان اقليم كوردستان والسليمانية تتصدر نسب الامطار

اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تعرض مناطق اقليم كوردستان لموجتين جديدتين من الامطار والثلوج.

وقالت دائرة الانواء الجوية في بيان لها ان مناطق اقليم كوردستان ستتعرض لموجة جديدة من الامطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين.

واضاف البيان كما ستشهد المناطق الجبلية والحدودية هطول موجة جديدة من الثلوج خلال اليومين المقبلين.

واشار البيان الى ان نسبة الامطار في محافظات اقليم كوردستان خلال الموسم الحالي كانت مرتفعة جدا وبلغت:

اربيل 724.3ملم

السليمانية 1101.6ملم

دهوك 912.4ملم

كركوك 401.2ملم

حلبجة 904.7ملم