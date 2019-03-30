هجوم ليلي لداعش يوقع قتيلين وجريحا بينهم ضابط جنوب صلاح الدين

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بشن تنظيم داعش هجوم على القوات الامنية والحشد العشائري جنوب محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية.

وقال المصدر ان عناصر من التنظيم هاجمت مساء اليوم دورية امر الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية الرائد “عباس الموسوي” في قاطع يثرب جنوب بلد في محافظة صلاح الدين ممّا اسفر عن مقتله.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر ايضا عن مقتل “عماد حميد حمدي” من الحشد العشائري وجريح عنصر اخر من الشرطة الاتحادية .

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ان القوات الأمنية شرعت بإجراء عملية تفتيش بحثا عن عناصر مسلحة فتحت النار على فوج مغاوير الشرطة الاتحادية في منطقة المزاريع اطراف بلد بمحافظة صلاح الدين، ما أدى الى مقتل منتسبين اثنين وجرح آخر، كمعلومات أولية عن الحادث.