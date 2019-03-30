وزير الخارجيّة العراقي يلتقي نظيريه المصريِّ والأردنيّ في تونس

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

حضر وزير الخارجيَّة العراقي محمد علي الحكيم اجتماعاً اليوم الجمعة التاسع والعشرين من مالرس 2019 الجاري في العاصمة التونسية ضمَّ نظيريه وزيري الخارجيّة المصريّ سامح شكري والأردنيّ أيمن الصفديّ في اطار تبادل الاراء والمواقف والرؤى للاوضاع العربية الراهنة .

وتناول المُجتمِعون استعراض سُبُل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثيِّ المُشترَك في مُختلِف المجالات في إطار العلاقات التاريخيّة بين البلدان الثلاث، وإمكانيّة تحقيق المصالح الستراتيجيَّة، والاقتصاديّة بما يلبي طموح شعوب بلداننا الشقيقة.

وفي ذات السياق عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا، صباح اليوم الجمعة، في تونس العاصمة قبيل الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بتونس، وذلك للتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

ترأس الاجتماع، خميس الجهناوي، وزير الشئون الخارجية التونسي، وحضره أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن مشاريع القرارات، سواء التى أعدها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزاري.

وناقش وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم، مشروع جدول أعمال القمة مشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب بمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، المقرر عقده، بعد غد الأحد، ومشروع إعلان تونس الذي سيصدر عن القمة.

وتضمن برنامج عمل الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسئولين، أمس الأول الاربعاء ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة الذي عقد أمس الخميس .