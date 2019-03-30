وفاة اكاديمي كوردي اثناء تقديمه بحثا في اربيل

لفظ استاذ اكاديمي بمجال الميكانيك انفاسه الاخيرة، اليوم السبت، اثناء تقديمه بحثا علميا في مكتبة “التفسير” في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكتب د. ادريس عبدالله، منشورا في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اشار فيه الى انه كان في مكتبة “التفسير” في الساعة 11 من صباح اليوم السبت، عندما كان عالم يدعى سرجل نامق الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الميكانيك يلقي محاضرة علمية عن “الرزنامات” الهجرية والشمسية.

واضاف انه بعد 20 دقيقة من المحاضرة اثار الانتباه الى انه وفقا للتوقيت الهجري فان الشمس اشرقت اليوم في الساعة السادسة وثلاث دقائق، مستدركا انه وفقا للتوقيت الشمسي فانها اشرقت قبل ثماني دقائق اي في الساعة الخامسة و55 دقيقة اي ان الذي صلى في الساعة السادسة صباحا فانه كان خارج وقت صلاة الصبح.

واشار الى انه بعد هذا الكلام مباشرة سقط برأسه على الطاولة ومن ثم سقط على الجنب فقام الموجودون بقربه باسعافه ولكن كان يتنفس بسرعة كبيرة وصدر حشرجة، مضيفا انه وبعد الاتصال بالاسعاف الفوري ووصولهم بسرعة الا ان الطبيب الذي كان في سيارة الاسعاف قال بعد فصحه انه فارق الحياة.

يذكر ان الدكتور سرجل نامق يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية ومن سكنة قضار كويسنجق.