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1257 مدنيا قتل “بالخطأ” بنيران دولية في العراق وسوريا

اعترف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بأن أكثر من 1250 مدنيا قتلوا في أكثر من 34 ألف غارة جوية، استهدفت تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق، خلال فترة تزيد على 4 سنوات.
وكشف التحالف في بيان له، عن عدد القتلى المدنيين “بشكل غير متعمد”، في الفترة بين بداية الحملة الجوية في أغسطس 2014 وحتى فبراير من العام الجاري.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الكورد التي تدعمها الولايات المتحدة، أنها هزمت تنظيم “داعش”، في المنطقة الأخيرة التي احتلتها في سوريا، وتحديدا في قرية الباغوز قرب من الحدود العراقية.
وقال بيان التحالف: “ما زلنا نستخدم عمليات استهداف وقصف شاملة ومدروسة لتقليل تأثير عملياتنا على السكان المدنيين والبنية التحتية”.

وذكر البيان أن حصيلة القتلى تستند إلى المعلومات المتاحة للتحالف.

لكن منظمة “إير وورز” التي تحصي الضحايا المدنيين لكل الغارات الجوية في العالم، تقول إن 7 آلاف و595 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.

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