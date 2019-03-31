إعادة ترميم وبناء 15 مدرسة في الديوانية

أعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال ترميم وإعادة بناء 15 مدرسة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت نسخة منه، “بعد أن بذل جهداً استثنائيا باستئناف العمل في عدد من المشاريع التي كانت متوقفة سابقاً بسبب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد والتي كان من ضمنها ترميم وإعادة بناء 15 مدرسة في المحافظة وجاهزيتها لاستقبال طلبتها وتلامذتها بعد إشرافه الميداني ومتابعته لمراحل العمل”.

ونقل البيان، عن المعاون الفني لمحافظ الديوانية احمد الخالدي قوله إن “المشاريع التي تم استئناف العمل بإكمالها والتي كانت متوقفة سابقاً قد حقق عدد منها نسب متقدمة من الإنجاز فيما وصل العدد الآخر الى إنجازه بالكامل وبوقت قياسي بعد متابعات متواصلة ومستمرة مع الجهات ذات العلاقة والتي كان من بينها ترميم وإعادة بناء عدد من المدارس في مناطق عدة من المحافظة”.