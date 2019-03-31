ائتلاف المالكي يرد على تصريحات صالح بشأن القوات الأمريكية: دليلنا قريب

رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح، والتي قال فيها انه لا يرى أي معارضة “جادة” لوجود القوات الأمريكية في العراق.

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود ان “القوى السياسية في حراك وتحاور مستمر من أجل اخراج القوات الأمريكية من كافة الاراضي العراقية باقرب وقت”، مبينا ان “الاغلبية السياسية رافضة لهذا التواجد، وهي جادة باخراج القوات، ليس عكس ما تقوله بعض الجهات والشخصيات السياسية”.

واضاف الصيهود ان “الدليل على الرفض الجاد، في الأيام المقبلة، والتي ستشهد التصويت على قانون اخراج القوات الأمريكية والأجنبية كافة من الاراضي العراقية، وهذا ما تعمل عليه القوى الوطنية حاليا”.