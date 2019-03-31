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اخلاء عدة مناطق بمحافظة عراقية من السكان نتيجة فيضانات

اعلنت محافظة صلاح الدين عن تنفيذ عمليات اخلاء لمناطق جراء فيضانات حدثت نتيجة امطار غزيرة.
وعقدت المحافظة اجتماعاً لخلية الازمة برئاسة عمار جبر المحافظ لمناقشة موضوع الفيضانات المتوقعة على المناطق المنتشرة على ضفاف نهر دجلة.
وتم اتخاذ اجراءات عقب الاجتماع، اخلاء قرية المسحك كونها تقع في اخطر منطقة معرضه للفيضان خلال هذه الليلة.
وتم القرار ايضا بابلاغ قرار اخلاء السكان لمناطق البعيجي في بيجي، القادرية في سامراء، الفندي في ناحية العلم.
واعلن المحافظ ايضا تأهيل السداد الموجوده في تلك المناطق، توفير المفارز الطبية والدفاع المدني، وتوفير عجلات حوضية، وآليات تخصصية لاعمال تأهيل السداد.

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