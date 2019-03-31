اعلان حالة الطوارئ في منطقتين وسد بإقليم كوردستان تحسبا للفيضانات والامطار الغزيرة‎

‎بعد ان حذرت المديرية العامة للانواء الجوية من قدوم موجة امطار غزيرة وحصول فيضانات، اعلنت قائممقامية قضاء كلار وبلدية جمجمال وبلدية دربندخان حالة الطورائ، مؤكدين ان “الجهات المعنية بتشكيل خطط العمل وغرف العمليات بهذا الصدد”.

وقاء قائممقام قضاء كلار في بيان ان بسبب تنبؤات الطقس والذي حذر من احتمال امطار غزيرة وحصول فيضانات اعتبارا من مساء اليوم السبت، فان قائممقام كلار شهاب حاجي احمد قام صباح اليوم بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية وسائقي (الشفلات) المتطوعين والمنظمات.

واضاف البيان ان الاجتماعات شهد رسم الخطط وتشكيل غرف العمليات من قبل الجهات المعنية والتي سيتم الاشراف عليها بشكل مباشر داخل مبنى قائممقامية قضاء كلار.

كما اعان ان الجهات المعنية والسائقين والمنظمات قسموا الى فريقين وهما فريق شرق كلار وفريق غربها.

واشار الى ان الشفلات المتطوعة والاليات الحكومية ستكون جميعها في خدمة المواطنين من اجل ان يتمكن الجميع من السعي لعدم وقوع اية اضرار.

ونوه البيان الى ان قائممقام كلار خصص ارقام الهواتف الاتية لغرض نجدة المواطنين وهي : فريق شرق كلار 07701512341 وفريق غرب كلار 07701575556 والشرطة 104 والدفاع المدني 115 وشرطة المرور 415 لغرض نجدة السيارات التي يحصل فيها العطل وانغلاق الطرق، وكذلك الجي سي سي بالرقم 077047002 و07501258315 و07480263999.

وعلى صعيد متصل اعلنت رئاسة بلدية جمجمال بمحافظة السليمانية في بيان لها انها تبلغ مواطني حدودها انه يتوقع حصول امطار غزيرة وفيضانات اعتبارا من الساعة 8:30 من مساء اليوم السبت.

وحذرت المواطنين في حدود جمجمال انه اثناء حصول الفيضان او انحصارهم في مياه الامطار الاتصال بارقام الهواتف الاتية: ريبوار جبار 07718343040 (ممثل القائممقامية) وسيروان حمه 07501183905 (ممثل بلدية جمحمال) وشوان نصرالدين ممثل شركة شكار (07725275303).