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الاتحاد الوطني يقدم مشروعه في الكابينة الجديدة للديمقراطي الكوردستاني

اعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عماد احمد، اليوم السبت، تقديم حزبه مشروعا للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن حصته من المناصب في الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان

وقال احمد في صفحته الخاصة على “فيسبوك”، “ارسلنا في اجتماع الليلة للمكتب السياسي مشروعا حول حصتنا في الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان الى الديمقراطي”.

واشار احمد الى انه “تم في الاجتماع بحث مقترحات الديمقراطي حول حصتنا في الكابينة الجديدة للحكومة واعددنا مشروعا خاصا بهذه المسالة وفي هذه الليلة قدمنا المشروع للديمقراطي الكوردستاني وننتظر ردهم”.

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