البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود العراق التنموية وإعادة النازحين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، القمة العربية في تونس، والتى تحمل اسم “العزم والتضامن”، إلى اعتماد “الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات”، والتى أقرها البرلمان، لصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها، وأن تكون القمة الحالية “قمة للتضامن العربي ومواجهة التحديات”.

وقال فى كلمته أمام القمة اليوم الأحد: “إن هذه القمة تنعقد في ظل ظروف بالغة الدقة، وتحديات غير مسبوقة، ولا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدي بحزم للمشاريع التخريبية والمُخططات العدوانية، التي تستهدف نشر الفوضى في مجتمعاتِنا والتعدي على سيادة دولنا واحتلال أراضينا”.

وأكد رئيس البرلمان العربي، رفضه وإدانته بأشد العبارات، الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس، والجولان السورية.

واعتبر هذه القرارات خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة وشرعنةً للاستيلاء على الأرض بالقوة، ونُحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة لما يترتب على هذه القرارات من تقويضٍ لمشروع السلام وزعزعةٍ للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال: البرلمان العربي يعمل على تنفيذِ خِطط عمل للتصدي لهذه القرارات، وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية، وإقامةِ الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأوضح أن البرلمان يقف بحزم ضد التدخلات الأجنبية في الشئون العربية، قائلًا: “لقد تجرأت الدول الإقليمية على إعادةِ أطماعِها الاستعمارية، مستغلةً ظروف عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدُها بعض الدول العربية، وأكثرُ هذه التدخلاتِ خطورةً وعدوانيةً التدخل الإيراني: فإيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث، وتكَّون وتدعم الميليشيات في الدول العربية، وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، إننا ندين هذه التدخلات السلبية، والبرلمان العربي يعمل على إعدادِ استرتيجية عربية موحدة للتصدي لهذه التدخلات بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون كرامة شعوبها ويحافظ على وحدة مجتمعاتها”.

وتابع: البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الدول العربية، والتي تشهد صراعات داخلية وتدخلات أجنبية، مطالبا بتحركٍ عاجلٍ في تلك الدول، فليس مقبولًا أن تتولى دول أجنبية وإقليمية تحديد مصير دول عربية وتقاسم النفوذ فيها والعالم العربي لا يحرك ساكنًا.

وأكد دعم البرلمان، للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مجددا إدانته استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على مؤسسات الدولة بالقوة وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وجدد دعم البرلمان لجهود العراق في إعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين إليها، مطالبًا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلا: “لدينا خطة عمل ننفذها في هذا الشأن، ونقفُ مع الدول العربية في مواجهتها للتطرف والإرهاب”.