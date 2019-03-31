الديمقراطي الكوردستاني يأمل في خطوات “عملية” لاعادة تطبيع اوضاع كركوك

عبّر مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني عن الامل في اتخاذ خطوات عملية لاعادة تطبيع الاوضاع في كركوك في وقت قريب ، بعد انتهاء مسح ميداني مشترك لقوات البيشمركة والجيش العراقي .

متحدث مجلس قيادة كركوك ــ گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني عدنان كركوكي ، قال ان ” وزارتي البيشمركة والدفاع العراقي عقدوا اجتماعات بخصوص الوضع في كركوك كما ينفذون مسحاً ميدانياً (بخصوص اعادة انتشار البيشمركة في المناطق التي كانت قد انسحبت منها) لتحديد الاماكن التي سيتم نشر قوات الجانبين فيها والتنسيق بين الجانبين من خانقين الى الاماكن الاخرى التي كانت قد انسحبت منها قوات البيشمركة”.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ “المتنازع عليها” بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.

واوضح المتحدث ، بالقول ” مازال الامر قيد المناقشة والبحث والدراسة .. لم يتم اتخاذ اي خطوات عملية بخصوص المناطق التي ستعيد قوات البيشمركة انتشارها فيها “.

كركوكي لفت الى ان هذا الامر (تطبيع الاوضاع في كركوك) كانت على رأس الملفات التي تمت مناقشته خلال زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الاخيرة الى بغداد . مردفاً “لم تبقى سوى الخطوات العملية”. مشدداً بالقول “يجب ان تُسلّم ملف الامن في كركوك الى القوات المحلية فيما الحدود الخارجية للمدينة تكون من مسؤولية قوات البيشمركة والقوات العراقية ..هذا بحاجة الى بعض الوقت”.

كما اشار بالقول الى ان هناك تفاهماً بين اربيل وبغداد ويأملون في اتخاذ خطوات عملية لاعادة تطبيع اوضاع في كركوك في اقرب وقت .

ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة وزيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى بغداد حدثت انفراجة واضحة في العلاقات بين الجانبين مايمهّد لمعالجة مجموعة ملفات عالقة بين الطرفين.