السعودية تؤكد مواصلتها لمكافحة الإرهاب والتطرف

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أبدى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ملك السعودية، تفاؤله بمستقبل واعد، رغم ما تمر به المنطقة العربية.

وأضاف الملك سلمان، الرئيس السابق للقمة العربية، خلال كلمته بقمة تونس، اليوم الأحد: “نطمح إلى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، خاصة دولته المستقلة، ونرفض الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة”.

وتابع: “بخصوص الأزمة السورية، نرغب فى استقرار الوضع في سوريا، وفق اتفاق جنيف 1”.

وأكمل: “أما فيما يخص الأزمة الليبية، فالمملكة تركز على وحدة ليبيا واستقرارها، والقضاء على الإرهاب الذي يهددها”.

واختتم: “المملكة تؤكد مواصلتها لمكافحة الإرهاب والتطرف على كافة مستوياته”.