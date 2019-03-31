السيد مسعود بارزاني..بين أكوام الضحايا أشكو اليك مواجعي

آريان ابراهيم شوكت

تحية طيبة أبو مسرور المحترم … أما بعد :

صحيح فقد لايكون التوقيت مناسبا لأننا نمر بظروف حساسة للغاية لكن ماقيمة الشعب الذي ليس له لسان وأنا محاصر كالنمل والجرذان؟ مالحة أمامنا الاشياء فالغدر وسلب الحقوق يهاجمنا من كل صوب وناحية وتشنقنا كل يوم بحبل طويل والغدر في حد ذاتها ميتة حقيرة؟ سيادة الرئيس : هل تعاتب مشنوقا اذا اضطربا؟ وأية أمة كردية وأية تجربة عصرية تلك التي تهمل وتكبح وتسكت وتغدر برموش الاقلام الجريئة وتأريخ المناضلين؟ واذا كان التقارير و وشوشة الواشين بغير حق ولابرهان هي السبب دعني أقول لمقامكم: دع الوشاة وما قالوا ومـا نقلـوا؟ أستبيح الرئيس عذرا لكن أكثر التقارير كذب وكذب؟! لأن البياض دائما لا يعني الجمال والسواد في كل موقع لا يعني القباحة؟ فالكفن أبيض ومخيف والكعبة سوداء وجميلة . أشعر بالضيق ولا أعلم لم؟ رغم أنني أعلم يقينا ماالسبب ولكن لايحكى؟ في الليل الالم تخنق صدورنا وفي النهار تستمر الوجع في كل ركن وزاوية فلم يعد الوطن لنا مكانا للانجازات ولاحديقة للاحلام كما نسمع دائما في نشرة الاخبار وتهاني العيد والمناسبات . أين نمضي وكيف نهلهل وكيف نفرح فكل استحقاقاتنا قد ضاعت؟ وأين نأوي وهل من سقف ومأوى نأوي اليه؟.ان ايماني بديمقراطية الكتابة دفعني الى التنفيس عن لغة هي الاخرى تؤمن بحرية التنفيس والتعبير لكن نبضي لم يعد طبيعيا؟ لذا أناشدكم سيدي الرئيس باعتباركم زعيما وقائدا ومثقفا تحترمون القلم وباعتباري كاتبا وصحفيا كرديا كتبت العديد من المقالات الصحفية في الصحف والمواقع العربية الدولية لمدة (22) عاما اضافة الى عملي لمدة عشرة اعوام في مكتب السيد نيجيرفان بارزاني ولكن!؟ لذا ومن كامل حقي أن أخاطب الرئيس ومن تمام حقي أن أصارح الرئيس بالحقائق لكن داخل الطقوس وليس خارجها ؟ وعذرا عذرا ولكن تعودنا مع سيادتكم الصراحة وأنا أسأل نفسي دائما لماذا لاأكتب وهل الكتابة فضيحة نكراء خاصة اذا لم يكن النص والكلمات والجمل كافرا بالنصوص الحزبية والوطنية؟ .. والسؤال هو : هل كان تأريخنا عارا أم اخلاصا نابعا من القلب للحزب واهدافه النبيلة طيلة خمسين عاما من نضال جدي المرحوم الحاج أحمد محمد علي آغا الجندياني وكفاح والدي المرحوم في ثورة أيلول وانا الان كنت ومازلت سائرا في نهجهم لكن بدون أن تدري!؟ واني ثائر على مايحاك وحيك ضدي بحيث كثيرا مااستكثروا في اسمنا سطرا خشبيا مكتوبا بالرصاص الخفيف ياعجبا كل العجب: تحولنا من كاتب رقيق يكتب بالقلم والطبشور الى شاعر يكتب بالسكين واذا عرف السبب بطل العجب؟! .

فخامة أبو مسرور المحترم : لانعرف نشكوا اليك جبابرة الحزب أم التصرفات المعلبة لمن جعلوا من أشرافنا مهرجا ومن مهرجينا أشرافا وهم دائما سيء الظن والبال تجاه أصحاب الكفاءات والمخلصين والسبب؟ لأنهم فقط مرتزقة ومتملقين يصفقون للمال والمنصب و كل ماهو يسيء لمصلحة الحزب وينظرون الى الوطن والحزب من زاوية الامتيازات فقط كأن الوطن بكل كيانه وشهداءه وتأريخه ورجاله الميامين شركة للاستثمار أو كأنه راتب آخر الشهر فقط لاغير؟ مجردين من كل طهارة واخلاص لمباديء الحزب والوطن والمسيرة وعندي مثل هؤلاء كمثل الذي يسرق من مال أبيه أو كما قال الامام علي بن أبي طالب ( ياأشباه الرجال ولا رجال) ..أنا الان يافخامة الرئيس أصور لك الوجه الحقيقي للوطن والاقنعة الزائفة للبعض ممن يتفننون في القفز والرقص بين المواقف والعبارات الطنانة الفارغة؟ ويصورن أنفسهم على شاشات التلفاز بزي ورباط أنيق لماع كأنهم داهية من العيار الثقيل؟؟ بينما هم سبب كل النكد والاحزان لانهم كالمراكب بلا أشرعة وقد أغلقوا علينا كل الابواب طيلة ثلاثة عقود وهم لايحفظون ودا ولايقدسون عهدا .. سيدي الرئيس : كلما نسأل عنك يقولون لنا القائد مرهق والرئيس مشغول لاوقت لديه؟ لذا فاننا اليوم بامس الحاجة اليك أنت شخصيا تشاهد همومنا عن قرب لكي نعرف حلولك فهل لديك حل لهذه السفينة المثقوبة التي لاتستطيع أن تطفو ولاتستطيع ان تغرق؟ وهل يرضيكم مايحصل لاأظنك ترضى؟ ولكن أين أنت من كل مايحدث داخل أروقة الحزب؟ حان الوقت لكي تتدخل وتقدم حلولك وتستمع بهدوء الى كلماتنا التي تحمل معظم آلام كوادر الحزب

سيدي رئيس الحزب :

ليست القضية أن أخفي لفافتي بعصبية الكتابة فانا رجل ميت بالطعنات الغادرة منذ زمن بعيد والميت لايموت مرتين؟ ومن رأى السم لايشقى كمن شربا وهنا اود أن اقول لسيادتكم ان زماننا الكردي مختص بشنق الكفاءات وطمس قدرات الكفوئين و المخلصين؟ والسبب لاننا قليلا ماوضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب وهكذا أنجبنا رجالا معاقين غير قادرين على فك الرموز وتقديم العطاءات على المستوى الحزبي والحكومي ؟!

سيادة كاك مسعود المحترم :

أشكو اليك همي أم هموم عموم المخلصين وذوي الكفاءات العالية؟ وهل تعرف أن السر في مأساتنا هو أن هذيان القادمين من غياهب المجهول اعتمادا على المحسوبية والمنسوبية وتنصيبهم في المناصب الحكومية والحزبية دون كفاءة هي أم الاخطار. رجال أصواتهم أضخم من صراخهم وثقافتهم الصدئة أكبر من قاماتهم الرشيقة؟ اسألك بالله ياسيادة أبو مسرور وأستحلفك بجاه كل أرواح شهداء الحرية في كل مكان ممن أهديتهم مقدمة كتابك ( البارزاني والحركة التحررية الكردية) وانت تمر على كلماتي ( اذا اوصلوا لسيادتك هذه الرسالة حرفيا وبكل أمانة؟؟!!) أرجو منك أن تتفهم عذابات الحروف و أوجاع الكلمات؟ والكتابة رحلة بين الشظية والشظية وهذه لب القضية .

وأخيرا سيدي الرئيس مسعود بارزاني :

مرة أخرى أرجو من سيادتكم أن تستوعبوا مني بصدر رحب روعة الحقائق التي قلتها؟ وأتمنى أن تتفهم بلاغتي؟ عندما سكت طيلة مامضى؟ فقد كان أقوى أسلحتي هو الصمت نعم الصمت خوفا من قطع الارزاق الذي هو ابشع من قطع الاعناق؟! لكن عندما بلغ السيل الزبى فلم يعد بوسعي أن أظل واقفا اكثر من ذلك بلا مظلة … وبما أن اسمكم محفور في موانيء قلوبنا في فرح الشعب وفي حزنه وفي الامثال والكلمات فلا تتركنا جائع الاعصاب ؟ وكان الله في عون العدول .