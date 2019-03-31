الطلبة يبحث اسباب السقوط امام الديوانية ويستعيد حسين وزامل

ذكر نادي الطلبة الرياضي، اليوم الاحد، ان الفريق الطلابي استأنف تدريباته اليومية في ملعب البرج بجامعة بغداد استعدادا للمباراة المقبلة امام اربيل المقرر اقامتها في السادس من الشهر المقبل ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

وسبق التدريبات اجتماع الادارة مع الكادر التدريبي واللاعبين لمناقشة اسباب النتيجة السلبية امام الديوانية في الجولة السابقة.

كما شهدت التدريبات اشتراك اللاعبين المصابين مروان حسين ومحمد زامل بعد تعافيهم من الاصابة والتي منعتهم من المشاركة في المباريات السابقة، ومن المؤمل ان تكون مشاركهتم اضافة مميزة للفريق لما يتمتع به اللاعبان من امكانيات فنية ممتازة.