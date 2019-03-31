العراق مهشّم و مقسّم

احمد كاظم

العراق ليس مقسما فقط بل مهشّما ايضا:

دلائل التهشيم:

اولا: الرئيس التشريفي يصول و يجول على هواه حتى اصبح فضائيا و سفراته تهدر المال و لا نفع منها.

ثانيا: الرئيس التشريعي كالتشريفي يصول و يجول على هواه حتى اصبح فضائيا و سفراته تهدر المال العام و لا نفع منها و برلمانه في عطل شبه دائمة.

ثالثا: الرئيس التنفيذي دمية يلعب بها الرئيسان التشريفي و التشريعي على هواهما بعلمه لانه لا يحل ولا يربط شغله الصبات و العدس و اخيرا (الجمرة الخبيثة).

هذا الرئيس المفروض به ان يوجه الرئيسين الاخرين لانه المسؤول التنفيذي الذي يدير الدولة و بدلا من ذلك يزور العلاوي و حاضنات الدجاج لانه غير مدرك لمهام منصبه الذي شغله في غفلة من الزمن.

العراق الذي يديره هذا الثالوث مقسم بالإضافة الي كونه مهشما و الادلة:

اولا: دولة كردستان تبيع نفط كردستان بدون اذن الرئيس التنفيذي لانه لبس العمامة والشروال.

ثانيا: وزير المالية مستشار الرئيس التنفيذي يرسل الرواتب و المخصصات و المنافع للموظفين و البشمركة في دولة كردستان بالرغم من عدم ارسال 250 الف برميل نفط يوميا لسومو كما هو متفق عليه.

ثالثا: الرئيس التنفيذي لا سلطة له في نينوى و في المنطقة الغربية و الدليل

المحافظون هناك يهدرون و ينهبون المال العام و الرئيس التنفيذي يشخر.

رابعا: هذه المحافظات تكرر احتضانها لداعش من جديد لأسباب طائفية و بأمر من امريكا.

من الخاسر من تهشيم و تقسيم العراق غير الرسمي؟

الجواب الوسط و الجنوب اهل النفط المنهوب داخل العراق و خارجه لينعم به الاخرون بينما هم في ارذل الاحوال المعيشية ماؤهم خابط ملوث و ظلامهم دامس و مدارسهم و بيوتهم خرائب.

ما هو الحل:

اولا: التقسيم (الرسمي) للعراق دولة الوسط و الجنوب و دولة كردستان الحالية و دولة او دولتين لنينوى و المناطق الغربية.

ختما: التقسيم الرسمي سيقضي على بدعة تهميش العرب السنّة من قبل الشيعة و على بدعة ان الشيعة ضد الدولة الكردية و يتخلص الشيعة من شر البدعتين.