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العشق والصراع الازلي

العشق والصراع الازلي

حسام عبد الحسين

حلمها ان تعشق رجلاً

الحياة ارادت ان تغيب شمس الهوى

في ظل عدة سلاطين

رحل الفؤاد ما بين الجزر والعراء

واستوطن عند رغيف محترق

يعتلي في غياب عتمة الجهل

ويتلاشى ان حل الفقر

هي ارادت ذلك الانسان بشغف

وسعت بين الخفايا تبحث عن منقذها

وتردد مفاهيم الفكر المستنير

تقطعت حبال صوتها عند كل صرخة

لا تعلم، ان هناك سكاكين خلف حنجرتها!

ولا تدري ما يريده الوعاظ من صمتها

وهناك ايضا ساحرة متعرية في الخفاء

تكتب التأريخ وتهتك الشرفاء

لها وجه متناقض:

يحاربه ثائروا الفكر

ويعبده قاتلوا العقل

هذا صراع الازل

ليبقى الهام العشق ارادة

بين حلمها والانسان.

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