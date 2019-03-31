القاء القبض على 19 مطلوباً في ديالى

أعلن المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في عموم المحافظة .

وبين العطية في بيان أن مفارز من قسم شرطة المقدادية والمنصورية ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والخالص وبلدروز وابي صيدا والوجيهية ومفارز من شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى تمكنت من القاء القبض على 19 مطلوبا، منهم ستة مطلوبون وفق المادة 4 ارهاب خلال اليومين الماضيين وتم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء.

وأوضح العطية ان شرطة ديالى تواصل تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة للحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظة .