Posted on by

القاء القبض على 19 مطلوباً في ديالى

أعلن المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات ألأمنية في عموم المحافظة .

وبين العطية في بيان أن مفارز من قسم شرطة المقدادية والمنصورية ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والخالص وبلدروز وابي صيدا والوجيهية ومفارز من شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى تمكنت من القاء القبض على 19 مطلوبا، منهم ستة مطلوبون وفق المادة 4 ارهاب خلال اليومين الماضيين وتم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء.

وأوضح العطية ان شرطة ديالى تواصل تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة للحفاظ على الامن والاستقرار في المحافظة .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close