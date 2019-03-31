الكويت تدعو العالم لنشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إن الدول العربية تمر بتحديات كبيرة ويجب التأكيد على مواجهتها وتوحيد مواقفنا، داعيًا لتطبيق قرارات وتوصيات قمتى الكويت وبيروت التنمويتين، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وأدان أمير الكويت فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين بتونس، الاعتداء الإرهابى الذى طال الأبرياء فى نيوزيلندا، داعيًا العالم إلى نشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وحول القضية الفلسطينية، قال الشيخ صباح الأحمد إن القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية والأولى، مشددا على أن أمن العالم سيبقى يعانى تدهورًا ما لم تحل القضية الفلسطينية.

وجدد أمير الكويت رفض بلاده اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة.