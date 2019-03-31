Posted on by

الكويت تدعو العالم لنشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إن الدول العربية تمر بتحديات كبيرة ويجب التأكيد على مواجهتها وتوحيد مواقفنا، داعيًا لتطبيق قرارات وتوصيات قمتى الكويت وبيروت التنمويتين، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وأدان أمير الكويت فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين بتونس، الاعتداء الإرهابى الذى طال الأبرياء فى نيوزيلندا، داعيًا العالم إلى نشر قيم التسامح والحوار لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وحول القضية الفلسطينية، قال الشيخ صباح الأحمد إن القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية والأولى، مشددا على أن أمن العالم سيبقى يعانى تدهورًا ما لم تحل القضية الفلسطينية.

وجدد أمير الكويت رفض بلاده اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close