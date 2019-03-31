بلديات نينوى تعلن إصلاح جسرين فقط من أصل 70

أعلنت مديرية بلديات نينوى، اليوم السبت، إصلاح جسرين فقط من أصل 70 جسراً ومجسراً تعرضت للتدمير بسبب الأعمال الإرهابية وعمليات التحرير، لافتة إلى أن ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار دفع إلى إيقاف عبور الشاحات على الجسور في المحافظة خوفاً من انهيارها.

وقال مدير البلديات عبد القادر الدخيل إن «إصلاح جسرين فقط من أصل 70 جسراً ومجسراً تعرضت للتدمير بسبب الأعمال الإرهابية وعمليات التحرير»، لافتاً إلى أن «المحافظة تحتاج إلى إصلاح 20 جسراً على أقل تقدير من أجل انسيابية الحركة والتنقل فيها وكذلك لدعم عملية الاستقرار وعودة النازحين».

وأشار الدخيل، إلى أن «ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار دفع إلى إيقاف عبور الشاحات على الجسور في المحافظة خوفاً من انهيارها»، مبيناً بأن «طوابير الشاحنات بدأت تتكدس في جانبي الموصل الأيمن والأيسر نظراً لغلق الجسور ونحن ننتظر استقرار الأوضاع الجوية لإعادة افتتاحها من جديد».

وكان أهالي منطقة الفيصلية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل قد حذروا، السبت الماضي، من انهيار وشيك لجسر السويس الذي يربط منطقتهم بمنطقة حي الزراعي، فيما دعوا الجهات المختصة إلى إغلاق الجسر والعمل على إصلاحه بشكل فوري تجنباً لحدوث كارثة كبيرى في محافظة نينوى.

وشهدت محافظة نينوى، خلال الأسبوع الماضي، خروج جسر القيارة وجسري الحرية والنصر العائمين عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.