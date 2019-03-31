تحرير أربعة أطفال ايزيديين

قال ناشطون ايزيديون، السبت، انه تم تحرير 4 أطفال ايزيديين من مخيمات الدواعش في سوريا .

ونقل موقع ايزيدي 24 المحلي عن الناشط الأيزيدي سمير فارس قوله أن طفلين “اخ واخت” تم تحريرهم من مخيمات الدواعش في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، و لم يدل بتصريحات عن أعمارهم.

من جهته أكد الناشط عادل كاباري انه تم تحرير طفلتين اخريتين من مخيم الهول في سوريا، الذي تسكنه عوائل الدواعش.

واضاف، أن الطفلتين تبلغان من العمر خمس وتسع سنوات، وتم خطفهم أثناء اجتياح تنظيم داعش مدينة شنگال في الثالث من اب عام 2014 .

وأكد أن الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في سوريا على امل تسليمهم إلى إدارة قضاء شنگال في العراق لغرض تسليمهم لذويهم.

ولا يزال اكثر من ثلاثة آلاف ايزيدي في عداد المفقودين منذ ان ارتكب تنظيم داعش ابادة جماعية بحقهم عقب اجتياحه مدينة شنگال في آب 2014.