Posted on by

تحرير أربعة أطفال ايزيديين

قال ناشطون ايزيديون، السبت، انه تم تحرير 4 أطفال ايزيديين من مخيمات الدواعش في سوريا .

ونقل موقع ايزيدي 24 المحلي عن الناشط الأيزيدي سمير فارس قوله أن طفلين “اخ واخت” تم تحريرهم من مخيمات الدواعش في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، و لم يدل بتصريحات عن أعمارهم.

من جهته أكد الناشط عادل كاباري انه تم تحرير طفلتين اخريتين من مخيم الهول في سوريا، الذي تسكنه عوائل الدواعش.

واضاف، أن الطفلتين تبلغان من العمر خمس وتسع سنوات، وتم خطفهم أثناء اجتياح تنظيم داعش مدينة شنگال في الثالث من اب عام 2014 .

وأكد أن الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في سوريا على امل تسليمهم إلى إدارة قضاء شنگال في العراق لغرض تسليمهم لذويهم.

ولا يزال اكثر من ثلاثة آلاف ايزيدي في عداد المفقودين منذ ان ارتكب تنظيم داعش ابادة جماعية بحقهم عقب اجتياحه مدينة شنگال في آب 2014.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close