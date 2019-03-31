تعزيزات اضافية من الجيش العراقي الى شنكال واحتمال اندلاع اشتباكات مع PKK

افاد مسؤول في الديمقراطي الكوردستاني بمنطقة شنكال ، اليوم السبت، ان هناك احتمال لاندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكوردستاني PKK بعد انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها الحكومة العراقية لخروج مسلحي الحزب من مدينة شنكال(سنجار) ، والمحددة بنهاية مارس/آذار الجاري.

قادر قاجاغ مسؤول الفرع 17 ، فرع شنكال للديمقراطي الكوردستاني ، قال ان ” هناك احتمال ان يشن الجيش العراقي عملية ضد PKK في شنكال اذا لم يسحب الحزب مسلحيه من المدينة”.

قاجاغ كشف عن ان الحكومة العراقية ، طالبت PKK بتسليمها عدداً من قادة الحزب.

بدوره كشف مسؤول اعلام الفرع 17 شيخ ناصر باشا ، عن ان ” ممثلاً عن الجيش العراقي زار شنكال خلال الايام القليلة الماضية والتقى بقادة PKK هناك وطالبهم بإخراج قواتهم من المدينة خاصة الذين جلبهم الحزب من سوريا وتركيا”.

موضحاً ، كما ” اقترح على قادة PKK ان يدمجو مسلحيهم من اهالي شنكال في صفوف ميليشيات الحشد واخراج البقية من حدود المنطقة”.

كما كشف مسؤول اعلام الفرع 17 ، انه فيما يخص موضوع الانسحاب من شنكال والموقف من الطلب العراقي انقسم PKK الى فريق مؤيد وآخر معارض للطلب .لافتاً الى وصول تعزيزات كبيرة من الجيش العراقي الى منطقة شنكال خلال الايام القليلة الماضية بضمنها الفرقة الذهبية وقوات مكافحة الارهاب ، وان قسماً من هذه القوات تم نشرها في مناطق حدودية بين العراق وسوريا.

وشهد قضاء شنكال مؤخراً مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لـ PKK وقوات عراقية، أسفرت عن قتلى وجرحى بصفوف الجانبين.