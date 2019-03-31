حالات مهشمة في عشوائيات معششىة !!

بقلم مهدي قاسم

حسب التقديرات الرسمية أنه أكثر من 13بالمائة من سكان العراق

يعيشون في بيوت عشوائية ومبعثرة هنا و هناك ، مفتقرة إلى خدمات عصرية و ضرورية ، و حتى إلى مستلزمات صحية و تعليمية ، حيث ثمة مستنقعات وبرك آسنة و تلال من نفايات تحيط هذه البيوت العشوائية من كل حدب و صوب ، أما عند هطول أمطار غزيرة فتتحول هذه المناطق إلى بحيرات

و أنهار صغيرة يخوض بها الأطفال بين سقوط و انزلاق وهو يشقون طريقهم إلى مدارسهم بصعوبة بالغة موحلين مطيّنين ، أنها بيوت قد لا تصلح للسكن البشري لافتقارها إلى مقومات السكن العصرية ، ولكن الحاجة هي التي دفعت بعض الناس إلى بناء بيوت كيفما كانت وأينما كانت ومهما

كانت ، دون أخذ القوانين والأنظمة الخاصة بهذا الشأن، بنظر الاعتبار ، سيما بعدما رأى هؤلاء الناس كيف أن الساسة والأحزاب الحاكمة المتنفذة تسرق و تنهب و تصادر عقارات الدولة من بيوت كبيرة وفخمة وفيلات و غير ذلك بدون أي وجه حق ، أنما استغلالا للسلطة والمنصب و النفوذ

الحزبي المتحكم ..

بطبيعة الحال أن أصحاب هذه البيوت يحصلون على كهرباء ــ

على قلتها ــ و على مياه صالحة للشرب و غير ذلك دون أن يقدموا مبلغا معينا مقابل ذلك ، إذ أنها غير مسجلة أصلا لا عند دائرة الكهرباء ولا عند مديرية إسالة الماء ، لكونها عشوائية ليس إلا ، بالإضافة إلى ذلك أن وجودها العشوائي يشوه الجمال الهندسي و الفني للعاصمة

بغداد التي يقال أن حصتها هي وحدها من هذه البيوت العشوائية تبلغ حدود 650000 بيتا ، فكيف الأمر بالنسبة للمحافظات الأخرى ؟..

بينما الحكومات المتعاقبة والحالية تصرفت و تتصرف مع هذه

البيوت والأحزمة العشوائية ــ كما مع غيرها من أزمات ومشاكل أخرى كثيرة ــ و كأنها أما غير موجودة ، أو موجودة ــ بكل إشكالياتها ــ كأمر واقع لا مهرب من القبول به والتعايش معه على مضض ، لحين انتهاء الدورة البرلمانية ومعها عمر ” الحكومة ” لتتورط به الحكومة القادمة

!! .

ففي النهاية أن البيوت المناطق العشوائية هذه غير قانونية

قطعا ، وهي في الوقت نفسه عبارة عن أزمة ومشكلة و إشكالية مزمنة و موقوتة ، حالها باقي الأزمات الموجودة التي بحاجة إلى حل و علاج على يد حكومة حقيقية و رجال دولة مخلصين و شرفاءحتى ذلك الحين ستزداد و تكثر هذه المناطق و البيوت العشوائية إلى حد ، ربما يستحيل حلها

بعد سنوات قادمة على يد حكومة قادرة و قديرة ..