حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن حضور شيرين لتحقيق النقابة غداً

فجَّر الفنان حسام حبيب – زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب – مفاجأةً كبرى حيث قال في تصريحات صحفية بأن شيرين لن تذهب غداً للمثول أمام نقابة المهن الموسيقية في التحقيق معها بشأن الاتهام الموجه إليها بالإساءة إلى مصر خلال حفل غنائي أقامته في البحرين، نظراً لتواجدها خارج البلاد حالياً وذلك لارتباطها بحفل غنائي في دبي يوم الجمعة المقبل.

وتابع حبيب قائلاً بأن الدكتور حسام لطفي -محامي شيرين- سيكون حاضراً بدلاً منها أمام لجنة التحقيق، التي علمت “سيدتي” أنها سوف تتألف من ثلاثة أعضاء أولهم مستشار من مجلس الدولة، والثاني سعد المتولي رئيس الشؤون القانونية بالنقابة، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس النقابة، ومن المتوقع أن يحضر النقيب هاني شاكر رغم ارتباطه بحفل غنائي في مدينة جدة السعودية اليوم -الثلاثاء- حيث من المنتظر أن يعود شاكر إلى مصر سريعاً عقب انتهاء الحفل من أجل حضور التحقيق في صباح الغد.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أشار إلى سلامة موقفها القانوني، لأنّ جهة التحقيق يجب أن توفر أولًا تسجيلًا كاملًا للحفل، وهذا يتعذر تحقيقه لأنّ الحفل لم يتم تصويره من الأساس.

ومازال الجميع في انتظار ما سيسفر عنه هذا التحقيق خاصةً في ظل تمسك نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمعاقبة شيرين بعدما وصف ما فعلته شيرين بأنه “خطأ كبير لا يمكن السكوت عليه”.