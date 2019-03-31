زوج يجبر زوجته على الانتحار في بغداد

أفاد مركز عراقي لمكافحة الانتحار ، اليوم السبت 30 مارس/آذار بتسجيله محاولة اجبار امرأة على الانتحار في العاصمة العراقية بغداد.

مركز حياة لمكافحة الانتحار في العراق Hcps ، نقلت في بيان عن شهود عيان قولهم ، إن مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته داخل منزلهم في حي الشيشان ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد بسبب مشاكل عائلية.

البيان الذي تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، اضاف ” اجبر الزوج زوجته على محاولة الانتحار، بأسلوب الطعن بالسكين بمنطقة البطن، لكن تم نقلها الى مستشفى الجوادر في بغداد لغرض تلقي العلاج ” .

واوضح بيان المركز ان “المرأة ترقد حاليا في المستشفى”.