صالح يعارض حكم الاعدام ويعد بقاء الاميركان لـ”تنفيذ مهمة”

قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه لا يرى أي معارضة “جادة” لوجود القوات الأمريكية في العراق ، شريطة أن تستمر هناك على وجه التحديد لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد داعش، حسب الأسوشيتد برس.

وقال برهم صالح إن هناك “إجماعًا عامًا” على أن العراق يحتاج إلى تعاون مستمر مع القوات ، وقال إنه يمكن أن يستمر “طالما كان ذلك ضروريًا”. كما حذر من أن تهديد داعش المتطرفين لم ينته بعد ، على الرغم من إعلان هزيمة الجماعة الإقليمية في سوريا الأسبوع الماضي.

يتمركز حوالي 5200 جندي في العراق كجزء من اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة ودعم قوات البلاد في الحرب ضد الدولة الإسلامية.

اجتاح داعش أجزاء كبيرة من العراق في عام 2014 بعد انهيار القوات العراقية ، وشرع في إعلان خلافة ذاتية التصميم على أراضٍ تمتد إلى العراق وسوريا.

دعيت القوات الأمريكية ، التي غادرت العراق في عام 2011 بعد غزوه في عام 2003 ، مرة أخرى في عام 2014 للمساعدة في القتال ضد الجماعة. أعلن العراق النصر على داعش في أواخر عام 2017 بعد حرب دموية مدمرة.

وتابع صالح “إنهم هنا من أجل المهمة المحددة المتمثلة في تمكين وتمكين القوات العراقية في القتال ضد داعش. لا شيء آخر. هذه هي المهمة الحصرية المحددة ، وفي هذا السياق ، لا أرى معارضة جادة لوجود هذه القوات في العراق اليوم”.

وتتعارض تعليقات صالح بشكل صارخ مع تعليقات معظم النواب المدعومين من إيران في البرلمان العراقي ، الذين يقولون إنهم يعدون مشاريع قوانين تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الآن بعد انتهاء الحرب ضد داعش.

أثارت الزيارة غير المفاجئة التي قام بها دونالد ترامب إلى العراق في ديسمبر / كانون الأول ، والتي فشل خلالها في مقابلة رئيس الوزراء ، وكذلك التعليقات الأخيرة التي قال السيد ترامب فيها إنه يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق “لمشاهدة إيران” ، وقد أثارت الغضب أيضًا في بغداد وأذكى النقاش.

وقال صالح إن أي مهمة تتجاوز ما وافقت عليه الحكومة العراقية “هي موضوع يعارضه كثير من القادة السياسيين في البلاد”.

وقال إنه قاد حديثًا محادثة بين جميع التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد ، وهناك “إجماع عام على أن العراق يحتاج إلى هذا التعاون”. وقال إنه من غير المقرر إجراء مناقشة أو تصويت في البرلمان في الوقت الحالي.

بينما قال إن الهزيمة الإقليمية لداعش كانت مهمة للغاية ، قال صالح إن فلول الجماعة ما زالت تعمل وتتحرك في كل من سوريا والعراق.

وقال “هذا التهديد لم ينته بعد. نحتاج فعلاً – نحن في العراق وسوريا والمجتمع الدولي بأسره – إلى اليقظة والتأكد من أننا نتعامل بالتأكيد مع هذا التهديد بالتطرف”.

واضاف صالح أيضًا إنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في التعامل مع الآلاف من معتقلي داعش وعائلاتهم المحتجزين حاليًا في سوريا والعراق.

وقال “يجب أن يكون هناك إطار يجمع المجتمع الدولي سويًا ، سواء من الناحية القانونية أو فيما يتعلق بالتداعيات اللوجستية والأمنية للتعامل مع أعداد معتقلي داعش”.

وبين إنه على الرغم من معارضته شخصياً لعقوبة الإعدام ، إلا أنه سوف يلتزم بالقوانين العراقية والدستور إذا تم تسليم المواطنين الفرنسيين إلى عقوبة الإعدام.

واكد أن العراق يؤيد عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية ، وقال إنه يأمل في أن تعمل الدول العربية المتبقية معًا لتحقيق هذا الهدف.

وزاد “نحن نحتضن سوريا بشكل أفضل ، ونأمل أن تتغلب سوريا على الصعوبات التي تواجهها. إن عزل سوريا ببساطة ليس هو السبيل للمضي قدماً”. ورفض قرار ترامب هذا الأسبوع بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان ، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1982 ، قائلاً إن القرار لا يفضي إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

كما دعا الرئيس العراقي إلى انسحاب القوات التركية من اقليم كوردستان، مضيفًا أن استمرار وجودهم يمثل عقبة أمام تطور العلاقات بين البلدين.