عبد الله الرويشد يغادر المستشفى بعد جراحة في الكتف

توالت ردود الأفعال على ما تعرض له الفنان القدير عبد الله الرويشد، خلال حفله بمركز جابر الثقافي، إثر تعثره وسقوطه أرضا على المسرح، ما استدعى نقله الى إحدى المستشفيات، حيث أكد مدير روتانا للصوتيات والمرئيات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نطمأن المحبين بأن أخونا الفنان عبدالله الرويشد بخير وحالته الصحية مستقرة لله الحمد ومايشوف شر وخطاه السوء.

في حين قال الملحن حمد راشد الخضر إن الرويشد خرج أخيرا من غرفة العمليات بعد أن أجرى جراحة بسيطة في الكتف، بعد أن أصيب بخلع في الكتف أثر سقوطه، مؤكداً أن الرويشد بصحة جيدة حاليا، ويحتاج إلى فترة راحة.

اما الإعلامية فجر السعيد فقالت: ” خطاك السو يا بوخالد والحمد لله على السلامة وترجع بيتك سالم معافى بإذن الله”. في حين قال الفنان القدير نبيل شعيل: ” خطاك السو وما تشوف شر يا بو خالد سلامتك ” وتضامن مع الرويشد عدد كبير من نجوم الأغنية العربية، منهم أحلام.

على الجانب الآخر تفاجأ محبو وعشاق الرويشد بتغريدة مبهمة من الفنان المقيم في قطر سعد الفهد عندما كتب ” امبيه يا عمري” ما اعتبره البعض شماتة وتهجما على ما تعرض له الرويشد ما وضع الفهد في مرمى الانتقادات اللاذعة.