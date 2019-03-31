علاوي يكشف طبيعة علاقته بإيران ويؤكد: التقيت سليماني مرتين وقدم طلباً لتوحيد القوى الشيعية

كشف زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، السبت (30 اذار 2019)، عن طبيعة العلاقة بينه وبين إيران، فيما أشار الى أنه التقى قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني مرتين فقط طوال حياته.

وذكر علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، أنه عقد اجتماعاً مع سليماني بعد الانتخابات، الذي حضره عدد من السياسيين ايضاً، بحث مسألة التكتل الشيعي، حيث طلبوا مني أن أجمع الشيعة على إفطار، من اجل تشكيل كتلة قوية”.

وأضاف: “قلت لسليماني أنا لست طائفياً، ولن أشكل كتلة شيعية رغم كوني شيعي”.

وأشار الى أنه “التقى بسليماني مرتين، وكان رجل دمث الاخلاق، ومرن، وغير هجومي”.

وتابع: “سليماني قال لي إننا عملنا ضدك، فقلت له أنا ايضاً ضدكم، وأرفض التدخل الإيراني في العراق”.

ومضى بالقول: “ليس لدي مشكلة مع إيران، رغم كوني لم أزورها من قبل، وقد أجبرت أمريكا أن تحضر إيران الى مؤتمر شرم الشيخ، الذي استضافه الرئيس المصري حسني مبارك، رغم رفض الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش لذلك”.

ولفت إلى أنه “جرد مجاهدي خلق من السلاح، وأخبرهم بأنهم يمكنهم البقاء في العراق لكن دون الإساءة الى إيران”.

وأشار الى أنه “بعث بأكبر وفد اقتصادي الى إيران، ويضم 201 شخصاً، بقيادة عبد المهدي عندما كان وزيراً للمالية”.

وأضاف: “لم انسجم مع إيران لأنني لست شيعياً عقائدياً، وهم يريدون شخصاً مرتبط وله علاقة بهم، ويواصل الزيارات معهم”.

وتابع، أنه “يتوافق مع الطريقة التي يعمل عليها عبد المهدي بشأن إيران، لكن هناك اتفاقيات لكسر الحصار على إيران، بما فيها المراكز الصناعية والتجارية بين العراق وإيران”.

ونبه إلى أن “إيران لن تستطيع الاستمرار بهذا السلوك، حيث تتدخل بمسائل تتعلق بلبنان وسوريا والعراق وحتى مسألة فلسطين”.