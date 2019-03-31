فتح المنطقة الخضراء 24 ساعة

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، بفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة.

وقال مصدر ان “عبد المهدي وجه بفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة خلال العطل الرسمية”.