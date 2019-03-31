قائد عسكري وشارك بحماية الصدر من عملية اغتيال.. علاوي يكشف هوية مرشحه لوزارة الدفاع

كشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت (30 اذار 2019)، عن مرشحيه لوزارة الدفاع، فيما أشار أن أحدهما لا يرغب الان بالمنصب بعد اتهامه بالانتماء لحزب البعث.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة “لدينا مرشح لوزارة الدفاع من الموصل، هو عسكري بمعنى الكلمة، هو فيصل الجربا، قالوا انه بعثي، وكل قادة الجيش كانوا بعثيين، هو لا يرغب حاليا بهذا الترشيح”.

وأكمل قائلاً: “لدي مرشح ثان هو نجاح الشمري اول قائد لجهاز مكافحة الارهاب في العراق، لديه موقف ايام احداث النجف حمى خلال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اثناء تواجده في العتبة العلوية عام 2004. واعتقد انه يحظى بدعم تحالف الإصلاح، وبنحو 26 من نواب البناء”.

وبالشأن السياسي ايضاً، قال علاوي: “دعمت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتسلم منصب محافظ الأنبار، ومهدت لبروز اسمه، اعترضت على اسلوب اختيار رئاسة البرلمان، انزعجت جدا لأنه جرمني بعدم حضور جلسات البرلمان”.

وتابع: “حضرت للجلسات المهمة في البرلمان، وربما اطرد منه، وأتمنى أن يفعلوا ذلك”، فيما لفت إلى أن “من المعيب ان يقوم النائب بتثبيت حضوره وخروجه بتوقيع”.

وأكمل قائلاً: “ارفض ما صرح به ترامب من ان اميركا تريد مراقبة دول عبر العراق ومن بينها إيران وتركيا”.

وجدد التأكيد على أن هناك “جيلاً ارهابياً ثالثاً يتكون حالياً”، مبيناً أن “البيئة متواجدة، والخطر سيكون أكبر”.