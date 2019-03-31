كتلة التغيير: لم نصل لاتفاق على صلاحيات رئيس الاقليم والاتحاد الوطني طالب بأمر

اشاد رئيس كتلة حركة التغيير علي حمه صالح يوم السبت بمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان رغم انه “لا يمثل جميع مطالب الحركة”، كاشفا ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اشترطت استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم مقابل مشاركتها في الجلسة التي انعقدت اليوم.

وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان “ما تم في جلسة البرلمان اليوم ليست هي الفرصة الاخيرة والمجال متاح لباقي الكتل ان تشترك في الجلسات الاخرى المخصصة للتصويت على مشروع قانون تعديل قانون رئاسة كوردستان.

واضاف ان “مشروع القانون يمثل جزاء من مطالب حركة التغيير”، منوها انه “من ضمن المطالب التي تحققت بان يتم انتخاب رئيس الاقليم تحت قبة البرلمان”.

ولفت حمه صالح الى انه “لم نتوصل الى اتفاق الى الان على صلاحيات رئيس الاقليم”.

واستدرك القول بان “اتمام القراءة الاولى للقانون لا يُعد نهاية المطاف”، مؤكدا انه “قطعنا مرحلة جيدة في اعادة تفعيل القانون رغم انه لا يمثل جميع مطالبنا”.

وتابع حمه صالح “سنمضي في المصادقة على القانون والمشاركة في حكومة اقليم كوردستان”.

وانتقد مقاطعة بعض الكتل لجلسة اليوم قائلا ان “ممثليهم كانوا ممن حضر تقديم مشروع قانون تعديل وتفعيل رئاسة الاقليم ولم يبدوا اعتراضا في حينها”، كاشفا ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد طالبت باستحداث منصب ثان لرئيس الاقليم كشرط لمشاركتها في جلسة اليوم.