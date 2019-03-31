كتلة الديمقراطي الكوردستاني ترد على الكتل المعترضة: تأخرنا كثيرا برئاسة الاقليم

اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت ان برلمان اقليم كوردستان قد تأخر في قضية تعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان وتفعيل هذه المؤسسة.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه “خلال الجلسة الثالثة للفصل الربيعي الاول لبرلمان كوردستان تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيل هذه المؤسسة”، معبرا عن امله بان يتم اكمال الاجراءات الاخرى من قبل اللجنة القانونية لاستكمال القراءة الثانية والثالثة له.

واردف بالقول “نؤكد ان موضوع رئاسة اقليم كوردستان واعادة تفعيل هذه المؤسسة المهمة وطريقة اختيار الرئيس قضية وطنية، ونحن سعداء بان 68 برلمانيا يؤيدون المشروع”.

واكد خوشناو انه “لا توجد كتلة ترفض تفعيل فانون رئاسة الاقليم”، داعيا اعضاء اللجنة القانونية الى الحضور في اجتماع يوم غد المخصص للمشروع.

واردف بالقول “نرفض تلك الشائعات التي تثار بان رئاسة برلمان كوردستان متحيزة لجهة دون اخرى فهي تراعي القوانين والنظام الداخلي للبرلمان”.

وعن اعتراض اربع كتل برلمانية على المشروع المقدم قال خوشناو ان الحزب الديمقراطي اجرى في المدة الماضية مباحثات طويلة ومعمقة مع احزاب تلك الكتل للتوصل الى توافق على اعادة تفعيل رئاسة الاقليم وتشكيل حكومة كوردستان وقد تأخرنا كثيرا في تفعيل الرئاسة والموضوع اصبح لا يحتمل تأجيل اكثر.