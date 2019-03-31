كتلة برلمانية تعترض على “احياء” منصب رئيس اقليم كوردستان

ابدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم السبت اعتراضها على ما يتضمنه مشروع قانون تعديل قانون رئيس اقليم كوردستان المقدم من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحلفائها.

وقال رئيس الكتلة شريكو جودت في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من البرلمان، ان كتلته “ستشترك بجلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم ولكنها تعد ما حدث من اعتماد مشروع قانون تعديل منصب رئاسة الاقليم خرقا قانونيا”.

واضاف انه “لن ندعم احياء هذا المنصب وفق المشروع المقدم، وهو مخالف للدستور العراقي الدائم”.

وتابع جودت ان “كتلة الاتحاد الاسلامي لا تعترض على المنصب ولكن على الصلاحية الممنوحة في المشروع الذي سيتم التصويت عليه”.

ونوه ان برلمان اقليم كوردستان ترك المشاريع المقدمة من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني والجماعة الاسلامية الكوردستانية وكتلة “حراك الجيل الجيد” وهذا يعد خرقا قانونيا اخر”.

وزعم جودت ان “مشروع القانون المقدم يمنح رئيس اقليم كوردستان صلاحيات مطلقة ولا يمكن لجهة محاسبته عليها”.