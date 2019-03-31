لأن بعض الأغراض المنزلية تفوق قذارتها مقعد المرحاض .. كم مرة عليك تنظيفها!!

تحيطنا العشرات بل المئات من الأغراض المليئة بملايين الجراثيم والبكتريا التي لا نراها بالعين المجردة، والتي في الواقع قد تكون أقذر من مقعد المرحاض، ورغم ذلك نهمل تنظيفها.

لذلك سنقدم لك فيما يلي بعض الأغراض المنزلية شديدة القذارة والمليئة بالجراثيم ومرات التنظيف التي يجب أن تقوم بها.

هاتفك المحمول

إننا نحمل الهواتف الذكية تقريبًا طوال اليوم في ايدينا التي قد تكون نظيفة أو بالتأكيد غير نظيفة، كما إننا ندخل به إلى المرحاض المليء بالجراثيم، ويسقط على الأرض، بل ونضعه لفترة طويلة بجانب ذننا المليئة بالشمع، لذا إنه من المتوقع أن يحمل الهاتف الذكي الكثير من الجراثيم، بل قد يصل الأمر أن يكون الهاتق أقذر من مقعد المرحاض.

لذا فإن معظم خبراء الأمراض المعدية ، مثل فيليب تيرنو ، وهو عالم ميكروبيولوجي وأخصائي في علم الأمراض في كلية الطب بجامعة نيويورك ، ينصحك بتنظيفه مرة واحدة يوميًا .

وللتنظيف يمكنك استخدام مناديل مبللة أو قطعة قماش رقيقة من الألياف الدقيقة، للحصول على مستوي تنظيف إضافي، أضف محلول 50/50 من الماء والخل إلى زاويةالقماش وقم بتنظيف الهاتف برفق.

أسفنجة المطبخ

البيئة الدافئة الرطبة داخل الاسفنجة هي مكان رائع لنمو البكتيريا، ومهما حاولت تعقيمعا بالماء المغلي أو وضعها في الميكروويف فهذا الأمر لن يقتل سويى 60% من البكتيريا التي تستضيفها الأسفنجة، لذا ينصج بالتخلص من تلك أسفنجة المطبخ من الأساس بعد اسبوع واحد من أستخدامها وتحويلها إلى أستخدامات أخرى كإستخدامها لتنظيف الحمام .

مفارش السرير

نحن نقضى معظم يومنا في النوم على السرير، وخلال النوم فإن أجسامنا تفرز الكثير من الزيوت والعرق ويتساقط كميات كبيرة من الجلد الميت مما يجعل مفرش السرير الذي ننام عليه مستنقع كبير مليء بالبكتيريا المختلفة، لذلك ننصح بغسل المفارش مرة كل أسبوع على الأقل.

المرحاض

إن المراحيض بعيدة كل البعد عن أقذر الأشياء التي نلمسها، فوفقا لعالم الأحياء المجهرية تشاك جيربا ، أنه يوجد فقط حوالي 50 بكتيريا لكل بوصة مربعة على مقعد المرحاض وهذا ووفقا للمعايير الذهبية للجراثيم هناك الكثير من الأغراض الأكثر قذارة مقل قوائم المطاعم و عجلات القيادة ولوحات مفاتيج الكمبيوتر – تعد من أكثر الأغراض قذارة على الإطلاق.

لذا ينصح بتنظيف المرحاض مرة واحد فقط كل أسبوع، وأن تغلق غطاء المرحاض عند الضغط على سيفون المرحاض لعدم السماح للجراثيم والأجسام المخيفة أن تنطلق في الهواء.

ومن الضروري أن تقوم بتنظيف الحوض هو الأخر مرة واحدة في اليوم، وإذا إذا كان لديك ستارة دش بلاستيكية ، أغسلها مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، وذلك بإضافة نصف كوب من صودا الخبز إلى منظفك خلال دورة الغسيل ونصف كوب من الخل خلال دورة الشطف”. ثم اترك الستار في الهواء .

المناشف

لا تجف المناشف بسهولة وفي الغالب ما تكون في وضعية الرطوبة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لنمو البكتيريا المحبة لتلك الرطوبة، لذا عليك أن تقوم بغسلها مرة كل ثلاث أستخدامات .

كما يقول فيليب تيرنو ، عالم الميكروبيولوجي وأخصائي علم الأمراض في كلية الطب بجامعة نيويورك ، “إذا كانت هناك رائحة صادرة من المنشفة ، وأينما وجدت رائحة ، فإن هناك بالتأكيد ميكروبات تنمو ، لذلك يجب عليك غسلها“.

هذه القاعدة تنطبق أيضًا على مناشف أطباق المطبخ، والتي يجب عليك أن تقوم بغسها بعد يومين من الاستخدام وذلك لتجنب تراكم جراثيم E. Coli التي يحتمل أن تكون خطرة.

حوض المطبخ

يأتي حوض المطبخ في المرتبة الثانية بعد الإسفنجة عندما يتعلق الأمر بتراكم الجراثيم، لذا يجب عليك أن تقوم بتطهير هذا الحوض مرة أو مرتين في الأسبوع ، وتنظسفه وتعقيمه على الفور في حالة التعامل مع اللحوم النيئة.

فقد اقترحت منظمة NSF ، وهي منظمة صحة عامة ، استخدام منظف مطهر أو ملعقة طعام من مادة التبييض في غالون من الماء لفرك الجانبين وأسفل الحوض، كما يقترح صانع المييض كلوركس زيادة التركيز إلى نصف كوب من مادة التبييض لكل جالون من الماء.

بعد الغسل بمحلول التبييض ، انتظر خمس دقائق ثم اغسل الحوض بالماء واتركه يجف.

البنطال الجينز

بغض النظر عن ما يقوله الكثير من الأشخاص حول عدم غسل البناطيل الجينز، إلا إن الجينز يحتاج إلى بعض الغسيل ليظل لائقا وبدون رائحة. لذا ينصح بغسله مرة كل ستة أيام في حالة الارتداء اليومي ليظل نظيفا وبعيدًا كل البعد عن الجراثيم.

الثلاجة

افصل ثلاجتك ونظفها عميقًا كل ثلاثة إلى أربعة أشهر ، وامسح الرفوف والأدراج بالماء الدافئ والصابون.

سيساعد ذلك في الحفاظ على كفاءة تبريد الثلاجة وخلوها من الميكروبات ، مع منع تراكم الصقيع في الفريزر.

الأرض

يقول عالم الأحياء المجهرية جاسون تيتو ، مؤلف كتاب “رمز الجراثيم” ، أنه عليك مسح وتنظيف الأرض على الأقل مرة إلى مرتين في الأسبوع خاصة في الأماكن مثل المطبخ ، حيث توجد فتات الطعام في كل مكان.

الوجه

عندما يتعلق الأمر بتنظيف جسمك ، فأنت لا تريد أن تكون شديد القسوة تجاه الدهون الواقية والمرطبة على بشرتك ، لذا يقول تيريانس كياني المتخصص في الأمراض الجلدية أن غسل وجهك أكثر من مرتين في اليوم أو غسله بقوة يضر بشرتك، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الكائنات الحية الموجودة في ميكروبات جلدنا تعتبر من المقاتلين الأساسيين للمرض والفيروسات.

لذلك من المهم عدم غسل وجهك أكثر أو أقل من مرتين يوميًا.

لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول ومكتب العمل

ومن الأدوات المنزلية الأخرى التي غالباً ما تكون أقذر من مقعد المرحاض هي لوحة المفاتيح الكمبيوتر، لذل ينصح بتنظيف لوحة المفاتيح والفأرة كل بضعة أيام، كما ينصح المركز القومي للبحوث الصحية الأمريكي إلى غسل اليدين قبل وبعد استخدام أجهزة الكمبيوتر المشتركة ، خاصة خلال موسم الإنفلونزا.

ولعل لوحة المفاتيح ليست هي الشيء الوحيد على مكتبك المليء بالجراثيم، فقد وجدت دراسة أسترالية أن متوسط كمية الجراثيم على مكتب العمل تثل إلى 400 ضعف كمية البكتيريا الموجودة في مقعد المرحاض.

اليدين

أيدينا مرافقة لنا طوال الوقت، فنحن نستخدمها لتناول الطعام، ومصافحة الأيدي، والكتابة على لوحة المفاتيح والكثير والكثير من المهام، لذل فإن أيدينا تعد من أهم الأشياء التي علينا الإهتمام بغسلها .

يقول الأطباء أن التنظيف اليدوي المتكرر هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض، وبالطبع يجب على مهنيي الرعاية الصحية إعطاء المزيد من الرعاية والنظافة لأيديهم، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن معدلات الالتزام بنظافة اليدين لمقدمي الرعاية الصحية عادة ما تكون أقل من 40٪.

لذا ينصح بغسل الأيدي بكثرة خلال اليوم.