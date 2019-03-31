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مالك عبارة الموصل يكشف “فضحية مدوية” في التحقيقات الاولية

افادت مصادر برلمانية يوم السبت ان التحقيقات الأولية مع صاحب العبارة المعتقل، عبيد الحديدي، والذي اعتقلته السلطات العراقية ليل أمس الجمعة، كشفت اعترافه للمحققين أن هروبه من الموصل قبل شهر من الحادثة إلى إقليم كوردستان هو بسبب تلقيه تهديدات بالقتل من عناصر تنتمي جماعة “عصائب أهل الحق” مالم يدفع 3 ملايين دولار إتاوة لقيادي في العصائب.

ونقلت محطة العربية الممولة من السعودية عن الحديدي قوله بأن “المدعو حيدر الساعدي والمعروف “بحيدر رنكو” هو من هدده بالقتل، موضحاً أن الساعدي دخل شريكا معه في منتجع جزيرة الموصل بنسبة 30 بالمئة دون أن يدفع له أي مبلغ مقابل تلك الشراكة”.

هذا واشتهرت جزيرة الموصل السياحية بعد مقتل أكثر من 100 شخص وفقدان أكثر من 50 آخرين جراء غرق العبارة التي كان على متنها قرابة 300 شخص من سكان الموصل كانوا يرومون الاستمتاع بعطلة نوروز.

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