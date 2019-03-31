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مجداً للذكرى الخامسة والثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي

مجداً للذكرى الخامسة والثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي

تهنئة بعيد الأمل

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بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لميلاد حزبنا الشيوعي العراقي

أتوجه لرفاقي وعوائلهم ولجميع الأحبة والأصدقاء

ولكل أبناء شعبنا

بأحر التهاني والتبريكات وأرق الأمنيات

وليكن هذا العيد محطة للتأمل والمراجعة

وعيدا للبهجة والأفراح

ولينعم شعبنا بالأمان والحرية

مع الأمل بعراق يسوده السلام والمحبة بين أبناءه جميعا

وكل عيد والجميع بخير

محمد الكحط/ أبو هيلين

31 آذار 2019م

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