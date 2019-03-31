مصدر: التحقيق مع أمراء الموت بداعش كشف “مفاجئة” غير متوقعة

قال مصدر أمني، السبت 30 آذار 2019، إن التحقيقات مع أمراء الموت في الباغوز السوري كشفت عن مفاجئة غر متوقعة.

وذكر المصدر في حديث إن “مفارز خاصة من قوات قسد الكردية اجرت سلسلة تحقيقات معمقة مع قيادات بارزة في داعش عقب استسلامها في الباغوز السوري”، مبينا أن “المفاجئة الكبيرة هو تمني العديد من قادة داعش هلاك زعيمهم ابو بكر البغدادي باعتباره المسؤول عن فاجعة التنظيم في الباغوز وانهيار اخر جيوبه”.

وأضاف، أن “جزءا ليس بقليل من مسلحي داعش لم يكن ايمانهم هو الدافع للبقاء في صفوف التنظيم بل الرعب والخوف، فيما لم يعد البعض منهم قادرا على الرجوع الى الوراء بعد تورطه بجرائم حرب مع التنظيم